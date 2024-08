Μπογκντάνοβιτς για Τζόκοβιτς: «Ο κορυφαίος όλων των εποχών»!

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, νικώντας τον Κάρλος Αλκαράθ στον τελικό και ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποθέωσε τον συμπατριώτη του.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε του Κάρλος Αλκαράθ με 7-6(3), 7-6(2) εντός δύο ωρών και 55 λεπτών για να ανέβει στο πρώτο σκαλί του βάθρου στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο που του έλειπε από τη μεγάλη συλλογή του.

Στο Court Philippe Chatrier βρέθηκαν μεταξύ άλλων οι Φίλιπ Πετρούσεφ, Μάρκο Γκούντουριτς, Άλεκσα Αβράμοβιτς και Όγκνιεν Ντόμπριτς ενώ ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς αποθέωσε μέσω Twitter τον Νόλε.

«Ποτέ μην υποτιμάτε την καρδιά του πρωταθλητή! Ο κορυφαίος όλων των εποχών!» ήταν το μήνυμα του Σέρβου γκαρντ για τον συμπατριώτη του. Εξάλλου, η ομάδα του Σβέτισλαβ Πέσιτς θα διεκδικήσει την πρόκρισή της στα ημιτελικά κόντρα στην Αυστραλία (6/8, 15:30).

Never underestimate heart of the champion!!!

THE GREATEST OF ALL TIME!!!@DjokerNole 🥇🐐 pic.twitter.com/dzEICMdHPS