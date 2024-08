Η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε δύο θέσεις στα Power Rankings της FIBA μετά την πρόκριση στα προημιτελικά των Ολυμπιακών Αγώνων μπάσκετ 2024 ενώ έπεται ο αγώνας με τη Γερμανία (6/8, 12:00).

Τα Power Rankings που ανακοίνωσε η Παγκόσμια Ομοσπονδία μετά την ολοκλήρωση της α' φάσης των Ολυμπιακών Αγώνων μπάσκετ 2024 φέρνουν την Ελλάδα στην 6η θέση.

Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη ανέβηκε δύο θέσεις σε σχέση με την κατάταξη που δημοσίευσε η FIBA πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες και βρίσκεται πίσω από τις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τον Καναδά, τη Σερβία και την Αυστραλία.

🚨 POWER RANKINGS v3 ALERT 🚨



With Quarter-Finals on the horizon, here's the last Power Rankings of Men's #Basketball 📊#Paris2024