Πιρς για ΗΠΑ: «Αυτή η ομάδα θα κυριαρχούσε της Dream Team»

Στο debate των Ολυμπιακών Αγώνων μεταξύ της Dream Team του 1992 και της Revenge Team του 2024 πήρε ξεκάθαρη θέση ο Πολ Πιρς.

Η Revenge Team που έχει δημιουργήσει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, δεν έχει βάλει μόνο ως στόχο το χρυσό μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά να μείνει και στην ιστορία ως μία από τις καλύτερες ομάδες των Αμερικανών.

Με πολλούς, μεταξύ άλλων και τον Πολ Πιρς, να φέρνουν στη συζήτηση την Dream Team του Μάικλ Τζόρνταν που εμφανίστηκε το 1992. «Αυτή η ομάδα θα κυριαρχούσε εκείνης του 1992. Ποιος θα μάρκαρε τον ΛεΜπρόν; Το στιλ παιχνιδιού θα ήταν... υπερβολικό για την Dream Team. Ποιος θα μάρκαρε τον Στεφ Κάρι; Ο Τζον Στόκτον;» είπε μεταξύ άλλων ο Πιρς.

Φυσικά οι ΗΠΑ έκαναν πολύ δυναμική αρχή απέναντι στη Σερβία και το επόμενό τους παιχνίδι είναι προγραμματισμένο το βράδυ της Τετάρτης (31/7 - 22:00) απέναντι στο Νότιο Σουδάν.

