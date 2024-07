Όταν σουτάρει για τρεις ο Στεφ Κάρι, κατά πάσα πιθανότητα ευστοχεί και για αυτό... πανηγυρίζει από πριν, όπως στην πρεμιέρα της Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες απέναντι στη Σερβία.

Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, αλλά όταν το κάνει ο Στεφ Κάρι, ειδικότερα στη σκηνή των Ολυμπιακών Αγώνων παραμένει απολαυστικό!

Η Team USA ισοπέδωσε τη Σερβία στην 1η αγωνιστική του Group C των Ολυμπιακών Αγώνων για το τουρνουά του μπάσκετ και παρόλο που τα φώτα έπεσαν πάνω στους Κέβιν Ντουράντ και ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο Στεφ Κάρι βρήκε τρόπο να κλέψει την παράσταση στο φινάλε.

Ο δαιμόνιος σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έπιασε την μπάλα με πλάτη στο καλάθι, γύρισε και σούταρε για τρεις και φυσικά ευστόχησε. Κάτι που είναι σύνηθες. Αλλά η επαφή του με το καλάθι είναι τέτοια και γνωρίζει πότε η μπάλα πηγαίνει συστημένη στο διχτάκι, όπως και έγινε.

Ο Κάρι γύρισε πλάτη, πανηγύρισε όσο η μπάλα βρισκόταν στον αέρα και φυσικά η αντίδρασή του έγινε viral στα social media.

Το no look τρίποντο του Κάρι

Another angle of Steph Curry's look-away three 🥶



(via xvnry92/TT)pic.twitter.com/BWLp69f0Lg https://t.co/oFq84lDdzp