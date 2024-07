Ο Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ φαίνεται πως δεν ξεχνά το ματς κόντρα στην Ελλάδα.

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε στην πρεμιέρα της στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024 από τον Καναδά, παρά τη μεγάλη προσπάθεια που έκανε. Μετά το τέλος του αγώνα στη Λιλ υπήρξε μία αψιμαχία μεταξύ των Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ και Γιαννούλη Λαρεντζάκη.

Και μια μέρα μετά ο σταρ των Καναδών έδειξε να το συνεχίζει, αφού έκανε δημοσίευση στο instagram με φωτογραφίες και μια φράση που στο τέλος είχε το «Walkup», δείχνοντας πως δεν ξεχνά το ματς. «Square my shoulders and spot up, I don't pull up anymore, I just Walkup». Μάλιστα υπήρχαν και φωτογραφίες μαζί με τον Τόμας Γουόκαπ από το ματς.

Την έρηξε την... μπηχτή του ο σταρ των Θάντερ.