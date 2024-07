Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία της Team USA!

Ο ΛεΜπρόν Τζέιμς πάτησε παρκέ στον αγώνα με τη Σερβία και αυτομάτως έγινε ο γηραιότερος παίκτης στην ιστορία της Team USA σε ηλικία 39 ετών.

Οι Αμερικανοί παρέταξαν μια από τις πληρέστερες ομάδες ever στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισίου, διεκδικώντας την επιστροφή στην κορυφή μετά την αποτυχία στο περσινό Mundobasket.

Στο ρόστερ των Αμερικανών δεσπόζει ο ΛεΜπρόν Τζέιμς, ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία του ΝΒΑ ο οποίος πέτυχε ακόμη ένα σπουδαιο milestone στον αγώνα με τη Σερβία

Συγκεκριμένα, ο King έγινε ο γηραιότερος παίκτης που έπαιξε ποτέ στην Team USA! Το κατάφερε σε ηλικία 39 ετών, αφήνοντας πίσω του τον Λάρι Μπερντ, ο οποίος ήταν 35 ετών στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης.

