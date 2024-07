ΛεΜπρόν Τζέιμς ή αλλιώς... Captain America, όπως χαρακτήρισε τον ηγέτη της Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες ο Ντέβιν Μπούκερ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται για τη δική τους πρεμιέρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες, με το τουρνουά μπάσκετ να μπαίνει στη δεύτερη μέρα του. Αντίπαλός τους η Σερβία και ο ΛεΜπρόν Τζέιμς θέλει η Revenge Team να μπει με το... δεξί.

Δύο ημέρες νωρίτερα, ο ίδιος μπήκε μαζί με τον Κόκο Γκοφ, ως σημαιοφόρος των ΗΠΑ στον Σηκουάνα, κάτι που ενέπνευσε τον Ντέβιν Μπούκερ. Ο σταρ των Φοίνιξ Σανς σκέφτηκε το σύμπαν της Marvel και συνέκρινε τον ΛεΜπρόν με τον Captain America.

«Αυτός ο τύπος στέκεται σαν τον Captain America» ανέφερε σε βίντεο που πόσταρε μέσα από το πλοίο που μετέφερε τους Αμερικανούς κατά την Τελετή Έναρξης. Κάνοντας έτσι τον ΛεΜπρόν να μοιάζει στον σούπερ ήρωα με τη χαρακτηριστική ασπίδα που είναι ντυμένος στα χρώματα της Αμερικής.

“That boy standing like Captain America boy ain’t he. That boy got posture boy.”



Devin Booker shares highlights of Team USA during the 2024 Olympics Opening Ceremony, including LeBron James being the flag bearer.



[via. X// @DevinBook] pic.twitter.com/F3b0Nl5Fx2