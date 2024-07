Αντετοκούνμπο: «Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα στον κόσμο να παίξεις για τη χώρα σου»

Χαρούμενος που φοράει ξανά τη φανέλα της Εθνικής, παρά την ήττα στην πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων από τον Καναδά, είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως παραδέχτηκε με ανάρτησή του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να βοηθήσει την Εθνική να φτάσει στη νίκη, στην πρεμιέρα των Ολυμπιακών Αγώνων του 2024 απέναντι στον Καναδά.

Στο φινάλε όμως η ανωτερότητα των Καναδών υπερίσχυσε, παρά το... σόου που έδωσε ο Greek Freak, όπως παραδέχτηκε και ο Ζόρντι Φερνάντεθ.

Με τον ίδιο τον Αντετοκούνμπο όμως, αργότερα, να μην κρύβει τη χαρά και την ευγνωμοσύνη που νιώθει φορώντας τη φανέλα της Ελλάδας.

«Ένα από τα καλύτερα συναισθήματα στον κόσμο είναι να μπορέσεις να φορέσεις την φανέλα και να παίξεις για την χώρα σου» έγραψε στην ανάρτησή του στο Instagram, με την Εθνική πλέον να στοχεύει στο παιχνίδι της Τρίτης (30/7) κόντρα στην Ισπανία.

It’s one of the greatest feelings in the world to be able to put on the jersey and play for your country 💪🏾🇬🇷🧿 @olympics #Paris2024 pic.twitter.com/IapPjWlQCO