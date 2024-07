Ο Ρούντι Φερνάντεθ πέτυχε κάτι μοναδικό με τη συμμετοχή του στην ήττα της Ισπανίας από την Αυστραλία.

Ο Ρούντι Φερνάντεθ βρίσκεται στον... τελευταίο χορό. Εκείνος με τη Ρεάλ Μαδρίτης ολοκληρώθηκε. Απομένει αυτός με την Εθνική Ισπανίας στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2024.

Μόλις οι υποχρεώσεις των πρωταθλητών Ευρώπης ολοκληρωθούν, η καριέρα του θα ολοκληρωθεί. Ο ίδιος το επέλεξε. Και μέχρι στιγμής τα πάντα είναι υπέρ του.

Αποχώρησε πρωταθλητής με τη Ρεάλ και ελπίζει ότι η Ισπανία θα θυμηθεί το 2022 και θα πάρει ακόμα ένα Ολυμπιακό μετάλλιο. Μέχρι να συμβεί αυτό, στα χέρια του Ρούντι Φερνάντεθ βρίσκεται ένα άλλο, μοναδικό, ρεκόρ.

Βλέπετε, ο Ισπανός γκαρντ είναι ο μοναδικός μπασκετμπολίστας που έχει στο βιογραφικό του έξι Ολυμπιακούς Αγώνες! Η πρώτη συμμετοχή του έγινε στην Αθήνα το 2004 και ακολούθησαν το Πεκίνο, το Λονδίνο, το Ρίο, το Τόκιο και τώρα το Παρίσι.

Με αυτή τη συμμετοχή ξεπέρασε τους Τεοφίλιο Κρουζ, Άντριου Γκέιζ, Χουάν Κάρλος Ναβάρο, Όσκαρ Σμιντ και Λουίς Σκόλα, ενώ οι Πάτι Μιλς και Τζο Ινγκλς συμπλήρωσαν πέντε Ολυμπιακούς Αγώνες.

