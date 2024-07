Οι παίκτες της Team USA κλήθηκαν να επιλέξουν το καλύτερο παρατσούκλι των συμπαικτών τους εντός της ομάδας.

Αν μη τι άλλο ήταν μια ερώτηση, την οποία απόλαυσαν να απαντήσουν οι NBAers της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες .

Καθένας είχε τη δική του άποψη. Το «King» του Λεμπρόν και το «Chef Curry» του καλύτερου σουτέρ στο ΝΒΑ ήταν εκείνα που έκλεψαν περισσότερο την παράσταση.

Ακολούθησε το «The Process» του Τζοέλ Εμπίντ, το «Bamonte» του Αντετμπάγιο, ενώ ο Λεμπρόν δεν ήθελε να...αβαντάρει τον Άντονι Ντέιβις λέγοντας ένα μεγαλοπρεπέστατο όχι στο «Brow» παρά τις.... φιλότιμες προσπάθειες του συμπαίκτη του (και) στους Λέικερς.

Πολλά τα παρατσούκλια για τον Κέβιν Ντουράντ και ήταν δύσκολη επιλογή ανάμεσα στο «Easy Money Snipper», στο «Durantula» και στο «Slim Reaper». Bonus; Το «τρολάρισμα» του Χαλιμπέρτον στον Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος χρησιμοποιεί το «Μπουκ». Τι του είπε; «Αυτό δεν είναι παρατσούκλι, αλλά η συντομογραφία του ονόματός σου».

