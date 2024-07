Οι σταρ του ΝΒΑ βρίσκονται από το απόγευμα της Τετάρτης (24/7) στη Λιλ ενόψει της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων.

Αντίστροφα μετράει και η Team USA για το δικό της τζάμπολ στους Ολυμπιακούς Αγώνες την ερχόμενη Κυριακή (28/7, 18:15) με αντίπαλο τη Σερβία.

Οι σούπερ σταρ του NBA «προσγειώθηκαν» την Τετάρτη το απόγευμα στη Λιλ όπου και θα προετοιμαστούν για την έναρξη του μεγαλύτερου αθλητικού event στον πλανήτη.

Όπως ήταν αναμενόμενο οι παίκτες της Team USA γνώρισαν την αποθέωση και πολύ περισσότερο οι Λεμπρόν, Κάρι, Ντουράντ.

Δείτε το σχετικό βίντεο από την άφιξη των Αμερικανών στη Γαλλία

LeBron James and Team USA have arrived in Lille for the 2024 Paris Olympics 🙌



(via @MikaelLibert)pic.twitter.com/3Z6oCcwlgs https://t.co/K8nPIfqnZW