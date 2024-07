Βασίλης Σπανούλης και Νίκολα Γιόκιτς είχαν θερμό εναγκαλισμό πριν το φιλικό της Ελλάδας με τη Σερβία.

Η Ελλάδα κοντράρεται με τη Σερβία στο Βελιγράδι (21:00) σε φιλικό ματς που αποτελεί την πρόβα τζενεράλε των δύο ομάδων ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού.

Ο Βασίλης Σπανούλης τα... είπε με τον Νίκολα Γιόκιτς πριν το τζάμπολ, με τους δύο να έχουν θερμό εναγκαλισμό. Ο Kill Bill θα έχει την ευκαιρία να ζήσει την ευκαιρία των Ολυμπιακών και σαν head coach, αφού το είχε κάνει φυσικά και σαν παίκτης της Εθνικής μας. Από την άλλη ο σταρ των Νάγκετς είναι ο ηγέτης των Σέρβων στο Ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού. Συναπάντημα με πολλά... κιλά μπάσκετ. Δύο τεράστιες μορφές του αθλήματος.

Δείτε το video της ΕΟΚ

The respect is mutual! Spanoulis meets Jokic... Or Nikola meets Billy...@FIBA #RoadToParis #PantaDipla #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/zFgOdhpn8n