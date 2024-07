Ο Κέβιν Ντουράντ μίλησε για τον Χέις-Ντέιβις της Φενέρμπαχτσε που βρίσκεται στην Team USA και υποστήριξε ότι αξίζει να βρίσκεται στο NBA.

Ένας από τους παίκτες που έκλεψαν την παράσταση στη φετινή Euroleague με αποτέλεσμα να βρεθεί και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης ήταν αναμφίβολα ο Χέις-Ντέιβις.

Ο Αμερικανός φόργουορντ της Φενέρμπαχτσε έχει την τιμή να βρίσκεται στην προετοιμασία της Team USA ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων και να έχει την καθημερινή επαφή με όλους τους σούπερ σταρ του NBA. Ένας από αυτούς, μάλιστα, έβγαλε το καπέλο στον Χέις-Ντέιβις λέγοντας ότι του αξίζει μια θέση στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Ο λόγος για τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος με τη σειρά του μετράει αντίστροφα για την συμμετοχή του με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ, αποθέωσε τον Νάιτζελ Χέις-Ντέιβις, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Έχει το ταλέντο για να βρίσκεται στο ΝΒΑ. Μακάρι να πάρει την ευκαιρία ωστόσο πέρα από αυτό του αρέσει να παίζει. Μακάρι να βρεθεί σύντομα στη λίγκα».

I asked Kevin Durant (@KDTrey5) about Select Team member and Fenerbahce’s Nigel Hayes-Davis (@NIGEL_HAYES) belonging to the NBA:



“He has the talent to be in the NBA. Hopefully, he gets this opportunity, but he just loves to play regardless. Hopefully, he's in the league soon". pic.twitter.com/rxVI5mzUsb