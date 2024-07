Οι παίκτες της Team USA είδαν στις φανέλες τους τα ονόματα όλων όσων είχαν επιλέξει στο παρελθόν το ίδιο νούμερο και δεν έκρυψαν τον ενθουσιασμό τους!

Μετά τις αναμετρήσεις με Αυστραλία και Σερβία στο Άμπου Ντάμπι, η εθνική ομάδα των ΗΠΑ ετοιμάζεται για άλλα δύο δυνατά φιλικά παιχνίδια στο Λονδίνο και πιο συγκεκριμένα κόντρα στο Νότιο Σουδάν (20/7) και απέναντι στη Γερμανία (22/7).

Στο περιθώριο των προπονήσεων, οι σταρ του ΝΒΑ κλήθηκαν να σχολιάσουν τα ονόματα εκείνων που είχαν αγωνιστεί στην Team USA και οι οποίοι είχαν επιλέξει τα ίδια νούμερα μ' εκείνους.

Ο Λεμπρόν Τζέιμς εντυπωσιάστηκε από τους Πένι Χάρνταγουεϊ, Πάτρικ Γιούιν και τον «σπουδαίο Μπιλ Ράσελ» ενώ οι Μπαμ Αντεμπάγιο και Ντέβιν Μπούκερ εξήγησαν τους λόγους που διάλεξαν το «13» και το «15» αντίστοιχα: «Το 13 θυμίζει το Β ενώ το φορούσε και η μητέρα μου όταν έπαιζε» σχολίασε ο παίκτης των Μαϊάμι Χιτ, ενώ ο Μπούκερ είπε: «Ήταν το νούμερο του πατέρα μου. Και το είχε ο Μάτζικ!»

Όσο για τον Ταίρίς Χαλιμπέρτον; «Ποιος άλλος είχε το 9; Ο Μάικλ Τζόρνταν! Ο Ίγκι (σ.σ. Ιγκουοντάλα), ο Γουέιντ, ο Μπρον (σ.σ. Τζέιμς)... Είμαι ο νεότερος οπότε μου έδωσαν αυτό το νούμερο. Όχι και τόσο άσχημο νούμερο για να μου το πετάξουν».

Each #USABMNT player's bag comes with a tag that lists everyone who wore their jersey number before them 🔥



