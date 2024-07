Ο Στεφ Κάρι συνεχίζει να σουτάρει και να ευστοχεί ασταμάτητα στην προπόνηση της Team USA, κάνοντας... ζέσταμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Η Team USA βρίσκεται ήδη στο Άμπου Ντάμπι για να συνεχίσει την προετοιμασίας της ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων και ο Στεφ Κάρι ευστοχεί αδιάκοπα.

Ο γκαρντ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς έχει βάλει αμέτρητα πιο δύσκολα σουτ στα παρκέ του ΝΒΑ, προϊόν της ρουτίνας του στις προπονήσεις.

Με τους Αμερικανούς να ποστάρουν ένα βίντεο στο οποίο δείχνουν μερικά από τα σουτ τα οποία βάζει με... κλειστά μάτια, είτε με άμυνα είτε χωρίς. Άλλωστε συνεχίζει την εντατική προπόνησή του, αφού ως μέλος της Revenge Team στοχεύει στο πρώτο του χρυσό μετάλλιο σε Ολυμπιακούς Αγώνες, έχοντας δύο χρυσά στα MundoBasket του 2010 και του 2014.

