Η Εθνική Ελλάδας είναι στην 6η θέση των power rankings των Ολυμπιακών Αγώνων ενώ την κορυφή καταλαμβάνουν οι ΗΠΑ. .

Η αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Ολυμπιακού Τουρνουά μπάσκετ στη Γαλλία έχει αρχίσει καθώς πλέον απομένουν 2 εβδομάδες για το πρώτο τζάμπολ. Η FIBA έβγαλε το πρώτο power ranking ενόψει των αγώνων.

Η Εθνική Ελλάδος που κατάφερε να πάρει την πρόκριση μετά από 16 χρόνια βρίσκεται στην 6η θέση, πάνω ακριβώς από την Αυστραλία και κάτω από τον Καναδά ενώ η Ισπανία, ο τρίτος αντίπαλος στον όμιλο, βρίσκεται ακόμη πιο χαμηλά. Συγκεκριμένα στην 8η θέση!

Η κορυφή ανήκει στις ΗΠΑ, η Γερμανία ακολουθεί στην 2η θέση ενώ την κορυφαία τριάδα συμπληρώνει η Γαλλία, αφήνοντας στην 4η την εθνική Σερβίας.

🚨 #Paris2024 POWER RANKINGS v1 🚨



Which teams are going for medals? 🏅