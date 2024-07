Ο Καναδάς ανακοίνωσε τη 12αδα με την οποία θα πάει στη Γαλλία για το ολυμπιακό τουρνουά, εκεί όπου θα βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με την Ελλάδα.

Μία από τις αντίπαλες χώρες της Εθνικής Ελλάδος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Καναδάς, ανακοίνωσε την τελική 12αδα η οποία αναμένεται να ταξιδέψει στη Γαλλία και να αγωνιστεί στο τουρνουά.

Από το ρόστερ, οι 10 παίκτες αυτή τη στιγμή αγωνίζονται στο NBA, ενώ εντός της λίστας βρίσκεται και ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ. Συνολικά η 12αδα του Καναδά αποτελείται από τους: Νικεΐλ Αλεξάντερ Γουόκερ (Μινεσότα Τίμπεργουλβς), Αρ Τζέι Μπάρετ (Τορόντο Ράπτορς), Κεμ Μιρτς (Τζιρόνα), Ντίλον Μπρουκς (Χιούστον Ρόκετς), Λουγκέντζ Ντορτ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ), Μέλβιν Ετζίμ (Μάλαγα), Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ (Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ), Τρέι Λάιλς (Σακραμέντο Κινγκς), Τζαμάλ Μάρεϊ (Ντένβερ Νάγκετς), Άντριου Νέμπχαρντ (Ιντιάνα Πέισερς), Κέλι Όλινικ (Τορόντο Ράπτορς), Ντουάιτ Πάουελ (Ντάλας Μάβερικς).

