Χωρίς τον Καουάι Λέοναρντ θα πάει στη Γαλλία η εθνική ομάδα των ΗΠΑ καθώς η ομοσπονδία και οι Κλίπερς αποφάσισαν πως θα ήταν καλύτερο για τον ίδιο να μη συμμετάσχει.

Ο Καουάι Λέοναρντ θα αποσυρθεί από το ρόστερ της εθνικής ομάδας των ΗΠΑ που θα συμμετάσχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Γαλλίας σε λίγες εβδομάδες, ύστερα από απόφαση της ομάδας και της ομοσπονδίας.

Ένας από τους βασικούς υποψήφιους ώστε να πάρει τη θέση του, σύμφωνα με τον Σαμς Τσαράνια, είναι ο πρωταθλητής με τους Μπόστον Σέλτικς, Ντέρικ Γουάιτ, με τον 30χρονο γκαρντ (1,93 μ.) να μετράει κατά μέσο όρο στα φετινά play offs από 16,7 πόντους με 4,3 ριμπάουντ και 4,1 ασίστ σε 35,6 λεπτά συμμετοχής.

Ο Λέοναρντ από πλευράς του, είχε από 12 πόντους με 8 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 29,7 λεπτά εντός παρκέ.

