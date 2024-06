Ο Ντέρικ Γουάιτ θα πάρει τη θέση του Καουάι Λέοναρντ στην 12άδα της Team USA για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αν ο Klaw δεν προλάβει να αποθεραπευτεί από τον τραυματισμό του.

Η Τeam USA... τρομάζει με το ρόστερ που θα έχει για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού. Οι Αμερικανοί φαντάζουν ως το ακλόνητο φαβορί για το χρυσό και πως να μην είναι άλλωστε. Εδώ και καιρό έχει γινεί γνωστή η 12άδα που εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, θα αποτελείται από τους

Πάντως σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, μπορεί να υπάρξει μια αλλαγή. Ο Ντέρικ Γουάιτ είναι το πρόσωπο που θα βρεθεί στην 12άδα για τους Ολυμπιακούς, αν ο Λέοναρντ δεν προλάβει να ξεπεράσει από τον τραυματισμό του στο γόνατο.

Ο Γουάιτ βρίσκεται μια νίκη μακριά από το πρωτάθλημα με τους Σέλτικς, αφού οι Κέλτες προηγούνται με 3-1 των Μάβερικς.

