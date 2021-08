Γκομπέρ: «Το άξιζαν οι ΗΠΑ, είμαι περήφανος για τα αδέρφια μου και θα επιστρέψουμε» (pic)

Ο Ρούντι Γκομπέρ παραδέχτηκε την ανωτερότητα των ΗΠΑ ενώ έδωσε και μια υπόσχεση για το μέλλον όσον αφορά την ομάδα του.

Μετά τον τελικό και την ήττα της ομάδας από την Αμερική, ο Γάλλος σέντερ της Γιούτα Τζαζ έγραψε στο twitter: «Συγχαρητήρια στην Team USA για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου. Το αξίζατε. Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν το πόσο περήφανος είμαι για τα αδέρφια μου και για τα όσα έχουμε καταφέρει ως ομάδα. Θα επιστρέψουμε πιο δυνατοί».

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου, ο Ρούντι Γκομπέρ είπε επίσης: «Ξέραμε προφανώς ότι είναι μία σπουδαία ομάδα, με ποιοτικούς και ταλαντούχους παίκτες. Κανένας δεν μπορεί να μαρκάρει τον Ντουράντ ή τον Λίλαρντ. Αλλά εμείς στεναχωριόμαστε για δικά μας λάθη, για τις βολές που δεν βάλαμε. Σίγουρα, είναι θετικό ότι δεν τα παρατήσαμε, αλλά στο τέλος δεν τα καταφέραμε».

