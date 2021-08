Ντόντσιτς: «Ο Μπατούμ μου είπε ότι... μισεί να παίζει εναντίον μου» (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς αποθέωσε τον Νικολά Μπατούμ, σε δηλώσεις του μετά τον ημιτελικό μεταξύ της Γαλλίας και της Σλοβενίας.

Αμέσως μετά το φινάλε του ημιτελικού μεταξύ της Γαλλίας και της Σλοβενίας στην Ιαπωνία, είδαμε τον Νικολά Μπατούμ να σπεύδει στον αντίπαλο πάγκο προκειμένου να παρηγορήσει τον απογοητευμένο και δακρυσμένο Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ αποθέωσε λίγο αργότερα με δηλώσεις του τον αρχηγό της Γαλλίας, λέγοντας πως «ο Νικολά είναι εξαιρετικός. Μου είπε πως... μισεί να παίζει εναντίον μου, αλλά με την καλή έννοια. Ήταν ωραίο εκ μέρους του, είναι απλά εξαιρετικός τύπος».

Παρά την ήττα της ομάδας του με 90-89 και την απώλεια του εισιτηρίου για τον τελικό - η οποία παράλληλα ήταν κι η πρώτη της καριέρας του με τη φανέλα της χώρας του - ο πληθωρικός αγωνιστικά Ντόντσιτς (ολοκλήρωσε το ματς με triple double) δεν παρέλειψε να αναγνωρίσει την αξία του αντιπάλου του.

🗣️ "Nicolas is a class act. He told me he hates playing against me, but in a good way. That was nice of him, he's just a class act."



- @luka7doncic 🇸🇮#Tokyo2020 | #Basketball pic.twitter.com/AsNJM3HiIB