Ντόντσιτς: «Μία χώρα 2 εκατομμυρίων στις 4 καλύτερες του κόσμου» (pic)

Ο Λούκα Ντόντσιτς δεν μπορεί να κρύψει την τεράστια χαρά του, για την επιτυχία της ομάδας του.

Η Σλοβενία ξεπέρασε και το εμπόδιο των Γερμανών και είναι στις 4 καλύτερες ομάδες των Ολυμπιακών Αγώνων. Ο Λούκα Ντόντσιτς συνεχίζει αήττητος με την εθνική του ομάδα και μαζί με τους συμπαίκτες του μπορούν να απολαμβάνουν τις στιγμές που ζουν.

Μετά την νίκη επί της Γερμανίας, ο νεαρός Σλοβένος δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του, για την τεράστια επιτυχία της ομάδας του.

«Top 4 στον κόσμο, μια χώρα 2 εκατομμυρίων ανθρώπων. Τι συναίσθημα».

Top 4 in the world, a country of 2M people! What a feeling! 🇸🇮🇸🇮🇸🇮❤️❤️❤️ #mislovenci pic.twitter.com/bK0woXuDRT