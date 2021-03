«Τρένο» το Γκονζάγκα του ασταμάτητου Σαγκς, έκανε το 26-0! (vids)

Ο φοβερός και τρομερός παίκτης των Bulldogs έδωσε ένα ακόμα show κόντρα στο (πάλαι ποτέ κολλέγιο του Τζίμερ Φριντέτ) Birgham Young University και βοήθησε την ομάδα του να νικήσει (έχοντας επιστρέψει και από το -12) με 88-78.

Πέτυχε 23 πόντους (5ριμπ., 5ασ.) και «σφράγισε» τον τίτλο του Γκονζάγκα στην West Coast Conference, με τον ίδιο να κατακτά και τον τίτλο του Most Outstanding Player.

Με αυτή τη νίκη τα Bulldogs έκαναν το 26-0 και έγιναν η πρώτη ομάδα μετά το Κεντάκι (των Τάουνς, Μπούκερ) το 2015 που τερμάτισε με το απόλυτο στην περιφέρειά της. Και να 'ταν μόνο αυτό; Με αυτή τη νίκη το Γκονζάγκα έφτασε τις 23 σερί έχοντας διψήφια διαφορά στο τελικό σκορ!

Έτσι κατέκτησαν τον τίτλο στην WCC ενόψει March Madness

Το φοβερό σερί

Gonzaga has now won 23 consecutive games by double-digits, the longest such streak by any D-I team in the last 60 seasons, per @EliasSports. pic.twitter.com/NeRClG1FRY

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) March 10, 2021