Μάλιστα όπως αναφέρουν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού ο νυν προπονητής του Iona είχε κάνει ήδη και την πρώτη δόση του εμβολίου κατά της Covid-19.

Στη συνέχεια είχε κολλήσει κορονοϊό ωστόσο μετά και την επικοινωνία που είχε το gazzetta.gr μαζί του, ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι έχει ξεπεράσει το πρόβλημα και ότι βρίσκεται, πλέον, εκτός καραντίνας.

Rick Pitino says he received the COVID-19 vaccination, but then was positive for COVID-19.#MAACHoops

— Michael Kelly (@ByMichaelKelly) January 26, 2021