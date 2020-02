Στο παιχνίδι των Georgia Bulldogs κόντρα στο Vanderbilt, ο 18χρονος γκαρντ «πέταξε» και κάρφωσε μπροστά από τον ανήμπορο να αντιδράσει Μπρέισι Άλμπερτ του Valderbilt.

Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι ο Έντουαρντς (18,9π., 5,9ριμπ. φέτος) τον... διέλυσε!

Seems like a bad idea to step in front of Anthony Edwards.

(via @SECNetwork)pic.twitter.com/GskAIS5Xgc

— CBS Sports HQ (@CBSSportsHQ) February 22, 2020