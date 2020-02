Σε μία διακοπή της αναμέτρησης για το NCAA η μασκότ του Brigham Young έκανε κάτι το εκπληκτικό.

Περίπου ένα μέτρο μακριά από τη γραμμή τριών πόντων μία ομάδα ανθρώπων την πέταξε ψηλά, έπιασε τη μπάλα στον αέρα και κάρφωσε.

Δείτε το στιγμιότυπο...

Put the BYU mascot in the dunk contest pic.twitter.com/czQXDotMyC

— Barstool Sports (@barstoolsports) February 9, 2020