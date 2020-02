North Carolina - Duke: Φινάλε ακατάλληλο για καρδιακούς στην ντερμπάρα! (vid)

Είναι η παραδοσιακή μάχη του NCAA και πάντα συγκεντρώνει πάνω του τα βλέμματα.

Φέτος το North Carolina-Duke ήταν ένα από τα πιο συναρπαστικά της ιστορίας.

Η North Carolina έφτασε κοντά στη νίκη σε 4η περίοδο, αλλά και παράταση, αλλά είδε να της ξεγλιστράει από τα χέρια, αφού Τζόουνς και Μουρ έσωσαν τους Blue Devils.

H oμάδα του Σιζέφσκι επέστρεψε από το -13 και ο Τζόουνς (ήταν και πέρυσι στην ομάδα με Ουίλιαμσον και Μπάρετ) πήγε στις βολές. Έκανε το 84-82 με την πρώτη εύστοχη, ενώ έχασε τη δεύτερη επίτηδες, πήρε ριμπάουντ και το έσταξε για δύο, στέλνοντας το ματς στην παράταση.

Στο έξτρα πεντάλεπτο οι Tar Heels έκαναν λάθος στην τελευταία τους κατοχή. Ο Τζόουνς πήγε στις βολές με το σκορ στο 96-95. Έβαλε την πρώτη, έχασε πάλι τη 2η όμως οι Blue Devils πήραν το επιθετικό ριμπάουντ. Ο Τζόουνς σούταρε, αλλά έκανε airball για να έρθει ο Μουρ και να γίνει ο ήρωας του ματς, με φοβερό lay up στη λήξη.

Απολαύστε το συναρπαστικό φινάλε!

