Δείτε τι έκαναν οι Έλληνες του NCAA που συνεχίζουν να δίνουν τις μάχες τους στα παρκέ του κολεγιακού.

Για άλλη μια βραδιά οι Έλληνες παίκτες πάλεψαν στα παρκέ του NCAA με τις ομάδες τους. Σούλης, Αμπόσι και Ρούμογλου αγωνίστηκαν, με τον forward του Columbia να πραγματοποιεί την καλύτερη εμφάνιση.

Σούλης - Columbia

Ο Σούλης πάτησε παρκέ για 23 λεπτά στη νίκη του Columbia με 90-82 κόντρα στο North Florida. Ήταν βασικός και τελείωσε την αναμέτρηση με 11 πόντους, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 5/6 σουτ και 1 κλέψιμο. Τη σεζόν που διανύουμε μετρά 6.5 πόντους, 5.2 ριμπάουντ και 1.3 ασίστ ανά παιχνίδι.

Αμπόσι - San Francisco

Ο Βενιαμίν Αμπόσι αγωνίστηκε στη νίκη του San Francisco με 67-59 απέναντι στο Seattle U. Έμεινε στο ματς για 15 λεπτά και είχε 2 πόντους με 1.4 σουτ, 3 ριμπάουντ και 1 μπλοκ. Την φετινή αγωνιστική περιόδο μετρά 4.5 πόντους, 3.2 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ.

Ρούμογλου - Richmond

Ματς είχε και ο δύο φορές πρωταθλητής με το Uconn και πλέον παίκτης του Richmond, Ρούμογλου. Ο Έλληνας φόργουορντ έπαιξε για 19 λεπτά στην ήττα από το Crarleston Southern με 77-72. Τελείωσε την αναμέτρηση με 5 πόντους, 2/4 σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 μπλοκ. Φέτος μετρά 4 πόντους, 4 ριμπάουντ και 1.1 ασίστ κατά μέσο όρο.