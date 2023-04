NCAA: Ο... ήρωας Μπάτλερ βρέθηκε τόσο κοντά στο να πατήσει εκτός πριν το σουτ πρόκρισης (vid)

Ο Λαμόντ Μπάλτερ χάρισε την πρόκριση στο San Diego State με buzzer beater, όμως παραλίγο να πατήσει εκτός τελικής γραμμής στην τελευταία φάση. Φοβερό στιγμιότυπο.

Ματσάρα έγινε στον ημιτελικό του NCAA μεταξύ του San Diego State και του Florida Atlantic. Οι Aztecs ήταν εκείνοι που χαμογέλασαν στο τέλος, παίρνοντας την μεγάλη πρόκριση στον τελικό χάρη στο νικητήριο buzzer beater του Μπάτλερ.

Όμως το... τρελό είναι πως η ιστορία θα είχε γραφτεί διαφορετικά, αν ο Μπάτλερ πατούσε την τελική γραμμή. Και το πλησίασε πάρα πολύ οπως μπορείτε να δείτε στο παρακάτω video. Πραγματικά εκπληκτικό που κράτησε το πόδι του εντός.

SDSU's Lamont Butler was THIS close to stepping out on final shot 🤏🤯 pic.twitter.com/7QlmWHYsWF