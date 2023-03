O Ρικ Πιτίνο συμφώνησε να συνεχίσει την προπονητική του καριέρα στο St. John στο NCAA.

Mετά την παρουσία του στον πάγκο του Aϊόνα, θα αλλάξει λημέρια στο NCAA ο Ρικ Πιτίνο. Σύμφωνα με τον Έιντριαν Βοϊναρόφσκι, ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού συμφώνησε για εξαετές συμβόλαιο με το St. John.

Ο 70χρονος έχει οδηγήσει τρία πανεπιστήμια στο Final 4 του NCAA, ενώ έχει κατακτήσει και δύο τίτλους σε κολεγιακό επίπεδο, έναν με το Κεντάκι το 1996 και ένα με το Λούιβιλ το 2013. Σε κολεγιακό επίπεδο έχει βρεθεί και στον πάγκο των Πρόβιντενς, Σίρακιους, Μπόστον Γιουνιβέρσιτι και Aϊόνα. Στο ΝΒΑ συνεργάστηκε με τους Σέλτικς και τους Νικς.

Στον Παναθηναϊκό βρέθηκε από το 2018 μέχρι και το 2020 με ένα μικρό διάλειμμα το 2019, ενώ έκατσε και στον πάγκο της Εθνικής με την οποία βρέθηκε στο Προολυμπιακό τουρνουά του 2020 στον Καναδά.

