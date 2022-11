Τζούτζου Γουάτκινς: Ένα wondergirl που ξεπερνάει και την τρέλα για τον ΛεΜπρόν (vid)

Η Τζούτζου Γουάτκινς είναι το νέο παιδί θαύμα του αμερικάνικου μπάσκετ. Είναι 17 χρόνων, έχει συμβόλαιο με τη Nike, παίζει μπάσκετ με τον Κέβιν Ντουράντ και τον Τζέιμς Χάρντεν. Και η απόφασή σε ποιο πανεπιστήμιο θα καταλήξει, μεταδόθηκε από το ESPN.

Οι συστάσεις μοιάζουν απαραίτητες. Κυρίες και κύριοι, γνωρίστε την Τζούτζου Γουάτκινς. Μία 17χρονη που έρχεται να σαρώσει το μπάσκετ στις ΗΠΑ. Και όχι μόνο.

Στα πόδια της είχαν πέσει μπόλικα κολέγια. Επιζητώντας να την προσθέσουν στο δυναμικό τους. Γιατί; Η Γουάτκινς λογίζεται ως το μεγαλύτερο ταλέντο που παίζει μπάσκετ στο Λύκειο. Μεγαλύτερο ακόμη και από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς! Όταν βέβαια ο «Βασιλιάς» ήταν ακόμη ένα λυκειόπαιδο που αναζητούσε το δρόμο για το ΝΒΑ.

Η προοπτική της Τζούτζου μοιάζει τεράστια. Η απόφασή του πανεπιστημίου της επιλογής της έγινε tweet απο τον Έιντριαν Βονιαρόφσκι. Με την Γουάτκινς να δεσμεύεται στο USC.

Το πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνια. Με την απόφασή της να μεταδίδεται σε ζωντανή μετάδοση από το ESPN!

Η Γουάτκινς δεν αποχώρησε από τον τόπο της. Ήταν μέλος στο Λύκειο του Σιέρα Κάνον (με μέσους όρους που φτάνουν στους 24.5 πόντους, 10.3 ριμπάουντ, 3.2 ασίστ, 2.8 κλεψίμνατα και 2 μπλοκ). Ένα διόλου τυχαίο Λύκειο. Ενα ιδιωτικό σχολείο που διαθέτει γονείς που κουβαλούν επώνυμα όπως Καρντάσιαν και Τζέιμς.

Όπως ΛεΜπρόν Τζέιμς. Ο γιος του, Μπρόνι είναι συμμαθητής με την Γουάτκινς. Και η σχέση τους δεν σταματάει εδώ.

Ένα πρωϊνό, η 17χρονη ήταν στο γραφείο της προπονητριάς της, της Αλίσια Κομάκι. Εκείνη τη στιγμή, η τηλεόραση έπαιζε μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Μη πάει το μυαλό σας στο κακό. Η είδηση αφορούσε την εταιρία αθλητικών ειδών και τα συμβόλαια που υπέγραψε με πέντε ερασιτέχνες μπασκετμπολίστες και μπασκετμπολίστριες.

Η μία ήταν η Γουάτκινς. Και ο άλλος ο Μπρόνι.

Η ερώτηση της Κομάκι, αν αυτή είδηση είναι αληθινή, αντιμετωπίστηκε από την πιτσιρικά σαν να μην είναι και τόσο μεγάλη υπόθεση. Ένα ξερό εφηβικό, μάλλον βαριεστημένο, «ναι» ήταν αρκετό.

BREAKING: Juju Watkins, the No. 1 recruit in ESPNW's class of 2023 rankings, has committed to USC 🚨 pic.twitter.com/1bAWxV7lye