Απίστευτο buzzer beater νίκης στο NCAA πίσω από το κέντρο! (vid)

Ένα από τα πιο τρελά buzzer beater νίκης σημειώθηκαν στο NCAA καθώς το Eastern Kentucky πανηγύρισε με σουτ πίσω από το κέντρο.

Ο πρωταγωνιστής της βραδιάς ακούει στο όνομα Κούπερ Ρομπ ο οποίος με περίσσια αυτοπεποίθηση και άψογο στυλ έστειλε την μπάλα συστημένη στο καλάθι των Georgia State Panthers και χάρισε τη νίκη στο Eastern Kentucky με 62-61.

Οι γηπεδούχοι θα μπορούσαν να είχαν... γλιτώσει από αυτό το πατατράκ καθώς είχαν προηγηθεί με 56-61 στα 38'' αλλά κατάφεραν να χάσουν με δύο σερί τρίποντα! Το πρώτο στα 8'' δια χειρός Λέλαντ Γουόκερ και το δεύτερο με τον Κούπερ Ρομπ, αν και είχε μεσολαβήσει χαμένη βολή για τους γηπεδούχους με τον Ντούομ Όντομ.

Δείτε τι έγινε

.@CooperRobb1 from half court for the WIN!



