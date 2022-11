Το Gonzaga επικράτησε με 64-63 του Michigan State σε ματς του NCAA που έγινε σε αεροπλανοφόρο.

Ιδιαίτερο ήταν το παιχνίδι του Gonzaga κόντρα στο Michigan State για το NCAA. Οι δύο ομάδες του κολεγιακού πρωταθλήματος των ΗΠΑ έλυσαν τις... διαφορές τους σε αεροπλανοφόρο. Μάλιστα είχε να γίνει ματς σε αεροπλανοφόρο για το NCAA από το 2012. Mια ξεχωριστή στιγμή για το μπάσκετ στη χώρα. Το ματς ήταν αφιερωμένο στις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ και οι παίκτες έζησαν μια μοναδική εμπειρία.

O Tίμι έδωσε τη νίκη στους Bulldogs με 64-63, αφού ευστόχησε σε βολή για να διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Μάλιστα οι δύο ομάδες έμειναν χωρίς σκορ στα τελευταία δύο λεπτά, με τους Spartans να μην μπορούν να βρουν απάντηση.

Για τους νικητές ο σταρ Τίμι είχε 22 πόντους και 13 πρόσθεσε ο Στρόουτερ, ενώ στον αντίποδα 14 είχε ο Σισοκό και από 12 πόντους σημείωσαν ο Χόγκαρτ και ο Γουόκερ. Στο 2-0 πήγε το Gonzaga, στο 1-1 έπεσε το Michigan State του Τομ Άιζο.

Views from Gonzaga-Michigan State Armed Forces Classic game 🛳🔥



This is the first college basketball game on an aircraft carrier since 2012 pic.twitter.com/GVor81kuNB