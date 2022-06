Νεκρός από πυροβολισμούς 21χρονος παίκτης του NCAA! (vids)

Ο 21χρονος γκαρντ-φόργουορντ Ντάριους Λι, παίκτης των Houston Baptist Huskies του NCAA έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στο Χάρλεμ!

Ο νεαρός μπασκετμπολίστας Ντάριους Λι έχασε τη ζωή του ενώ άλλοι οκτώ άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν σύμφωνα με την Αστυνομία της Νέας Υόρκης, ένας άγνωστος άνοιξε πυρ σε γειτονιά του Χάρλεμ τα ξημερώματα της Δευτέρας 20/6.

Πληροφορίες για τον δράστη ή τους δράστες δεν είναι ακόμη διαθέσιμες ενώ οι αστυνομικές αρχές κατέσχεσαν ένα όπλο στο σημείο. Ο 21χρονος γκαρντ-φόργουορντ έπαιξε τα τελευταία δυο χρόνια στους Houston Baptist Huskies του NCAA, σημειώνοντας 18.2 πόντους, 8.3 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ μ.ό. φέτος.



Watch as Police Commissioner Sewell and NYPD executives provide an update on multiple people shot in Harlem. https://t.co/4YpkysonqB

Below is a photo of the gun recovered at the scene of tonight’s shooting.



As @NYPDDetectives continue their investigation, we are asking anybody with information to contact @NYPDTips at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/t1VtOKJJpz