Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ δεν άφησε τον καλό του φίλο και συμπαρουσιαστή Κένι Σμιθ σε... χλωρό κλαρί όταν το Κάνσας έκανε την ανατροπή κόντρα στο Νορθ Καρολάινα.

Η αλήθεια είναι ότι ο Μπάρκλεϊ έχει... γυρίσει για τα καλά το χαρτί όσον αφορά το «guarantee» στις προβλέψεις του.

Μετά το περσινό πρωτάθλημα των Μιλγουόκι Μπακς όπου είχε δικαιωθεί πανηγυρικά, είχε ποντάρει στο Κάνσας ως την ομάδα που θα μπορούσε να φτάσει στον τίτλο του NCAA. Τι... καλύτερο για εκείνον από τη στιγμή που θα έκανε «καζούρα» και στον Κένι Σμιθ, ο οποίος είχε αποφοιτήσει από το Νορθ Καρολάινα το 1987 πριν επιλεγεί στο νούμερο 6 του draft στο ΝΒΑ.

Όταν, λοιπόν, το Κάνσας είχε επιστρέψει από το -16 και είχε φτάσει να προηγείται και με πέντε πόντους λίγο πριν από τη λήξη του τελικού του NCAA, ο «Chuck» άρχισε να «πειράζει» τον καλό του φίλο στο πάνελ που είχε στηθεί μέσα στο γήπεδο. Ο Κένι Σμιθ; Ανέκφραστος. Ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ; Δεν σταμάτησε να χορεύει στους ρυθμούς του «YMCA».

Chuck guaranteed Kansas to win and let @TheJetOnTNT hear it 💀🤣@MarchMadnessMBB pic.twitter.com/TD3Ppx9XxF