Τρολάρισμα Σαρίφ Ο' Νιλ στον πατέρα του, Σακίλ: «Ή δεν είμαι εγώ 2.08 μέτρα ή δεν είναι εκείνος 2.16μ.»

Ο Σαρίφ Ο' Νιλ, γιος του Σακίλ, θέλησε να... τρολάρει τον διάσημο πατέρα του μέσω των social media όσον αφορά το ύψος του!

Ο γιος Ο' Νιλ αγωνίζεται στο NCAA με το κολέγιο του LSU και ο Σακίλ είχε πάει να παρακολουθήσει δια ζώσης τις προσπάθειες του γιου του.

Η ομάδα του επικράτησε με 75-55, εκείνος είχε 9 πόντους και 7 ριμπάουντ σε 19 λεπτά συμμετοχής, αλλά μετά το τέλος θέλησε να μπει με... διαφορετικό τρόπο στα παπούτσια του πατέρα του.

Πώς; Τρολάροντας! Συγκεκριμένα ανέβασε μερικές φωτογραφίες που βρίσκονται δίπλα-δίπλα, με τον ίδιο να γράφει χαρακτηριστικά θέλοντας να... πειράξει τον Σακίλ.

«Ή δεν έχω εγώ 2.08 μέτρα ύψος ή δεν είναι εκείνος 2.16 μέτρα» και αυτό διότι στις φωτογραφίες φαίνεται να έχουν το ίδιο ύψος!

Either I’m not 6’10 or he’s not 7’1🧐😂 pic.twitter.com/J3vHTxPIiR