Ohio State-Duke: Ντου των φιλάθλων για να πανηγυρίσουν τη νίκη-έκπληξη (vid)

Οι φίλαθλοι του Ohio State δεν κρατήθηκαν και μπούκαραν στο γήπεδο για να πανηγυρίσουν τη νίκη της ομάδας τους επί του πανίσχυρου Duke.

Το Duke είχε ξεκινήσει τη σεζόν εντυπωσιακά στο NCAA και είχε ρεκόρ 7-0 πριν πάει να παίξει στην έδρα του Ohio State. Ήταν το μεγάλο φαβορί της αναμέτρησης, ωστόσο οι Buckeyes κατάφεραν να κάνουν την έκπληξη και να επικρατήσουν με 71-66 της πανίσχυρης ομάδας του Σιζέφσκι.

Αυτό το αποτέλεσμα τρέλανε τους φιλάθλους των γηπεδούχων που βρέθηκαν στις κερκίδες και έτσι έκαναν... ντου στο παρκέ μόλις τελείωσε η αναμέτρηση για να πανηγυρίσουν τη σπουδαία νίκη.

Φοβερές εικόνες στις ΗΠΑ που σίγουρα δεν έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη συγκεκριμένη χώρα.

Δείτε τι έγινε στο ματς του Ohio State με το Duke

Down goes No. 1!



Go crazy, @OhioStateHoops fans. pic.twitter.com/0TOF8jReDW