Ο Φουρνιέ αγρίεψε με τον Ντουράντ και τον αποκάλεσε «σκ@λα»! (vid)

Οι Νετς έκαναν εύκολα το 2-0 κόντρα στους Σέλτικς, με σκορ 130-108 και έδειξαν πανέτοιμοι και για την συνέχεια. Αγωνιστικά ισοπέδωσαν τους «Κέλτες» και αυτό έφερε εκνευρισμό στους παίκτες της Βοστόνης.

Συγκεκριμένα ο Φουρνιέ άρχισε να βρίζει τον Ντουράντ, ο οποίος γύρισε να τους ζητήσει τον λόγο, συγκρατήθηκε από τους ψυχραιμότερους, αλλά στο τέλος φάνηκε ο Γάλλος να τον φωνάζει ξεκάθαρα σκ@λα.

Για την ιστορία ο παίκτης των Σέλτικς τελείωσε το ματς με 16 πόντους και ο Ντουράντ με 26, παίζοντας μόλις 29 λεπτά.

Fournier calls Kevin Durant a bitch while down by a billion pic.twitter.com/YSiSfW9Yni

— Barstool Sports (@barstoolsports) May 26, 2021