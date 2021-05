Νικς: Με 13.000 φιλάθλους στο Madison στην πρεμιέρα των playoffs!

Οι Νιου Γιορκ Νικς συμμετείχαν στα playoffs για τελευταία φορά τη σεζόν 2012-13, όταν αποκλείστηκαν με 4-2 νίκες στην ημιτελική σειρά της Ανατολής από τους Πέισερς.

Φέτος οι Νεοϋορκέζοι τερμάτισαν στην τέταρτη θέση της κατάταξης στην κανονική περίοδο με ρεκόρ 41-31 και θα αντιμετωπίσουν τους Χοκς με πλεονέκτημα έδρας στον α' γύρο της Περιφέρειας.

Μάλιστα αναμένεται να έχουν τη στήριξη 13.000 φιλάθλων στο Game 1 με τα «Γεράκια»!

Παρεμπιπτόντως, μόνο οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δεν είχαν ανοίξει τα γήπεδα στον κόσμο ενώ οι περισσότερες ομάδες έχουν ανακοινώσει και αύξηση του κόσμου στις εξέδρες ενόψει playoffs.

