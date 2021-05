Μάτζικ Τζόνσον. Κόμπι Μπράιαντ. ΛεΜπρόν Τζέιμς. Φιλ Τζάκσον. Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ. Η Τζίνι Μπας ρωτήθηκε για τους πέντε μεγαλύτερους Λέικερς όλων των εποχών, των ανθρώπων που διαμόρφωσαν την ιστορία της ομάδας. Η επιλογή δεν ήταν εύκολη. Και σίγουρα θα έμεναν εκτός τεράστιες μορφές.

Ο άνθρωπος που έχει δώσει τη μορφή του στο λογότυπο του ΝΒΑ. ο Τζέρι Ουέστ, δεν το δέχτηκε καλά. «Είναι μία από τις μεγαλύτερες προσβολές που έχω δεχτεί στη ζωή μου. Ήμουν ένας από τους πιο επιτυχημένους παίκτες στην ιστορία των Λέικερς, ποιος ξέρει αν θα κέρδισαν όλους αυτούς τους τίτλους χωρίς εμένα. Ίσως δεν θέλουν να το αναγνωρίσουν, θεωρώντας πως έγινε από τύχη. Πολλά έχουν αλλάξει από την ημέρα που αποχώρησα από την ομάδα, με τους Λέικερς να μην είναι διεκδικητές του τίτλου», είπε ο Ουέστ. Ο οποίος, εκτός από παίκτης, έχει διατελέσει σε διάφορα πόστα στους πρωταθλητές, ενώ κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει πως ήταν general manager των Λέικερς όταν αποκτήθηκαν ο Κόμπι Μπράιαντ και ο Σακίλ Ο' Νιλ.

Ο τελευταίος είναι μία από απουσία από την πεντάδα της Μπας. Με την ιδιοκτήτρια των Λέικερς να επιλέγει στη δική της πεντάδα τον Φιλ Τζάκσον, πρώην σύντροφό της για 17 χρόνια και προπονητή των Λέικερς και όχι κάποιον από τους δύο πρώην παίκτες!

Jeanie Buss named the five most important players in Lakers history:

Kobe Bryant

Kareem Abdul-Jabbar

LeBron James

Magic Johnson

Phil Jackson pic.twitter.com/tYyInkymzu

— Lakers Daily (@LakersDailyCom) April 23, 2021