Γκαρνέτ: «Το μόνο που μετανιώνω είναι πως δεν ήλθα νωρίτερα στους Σέλτικς»! (vid)

Ο KG θα περάσει στο πάνθεον του παγκόσμιου μπάσκετ με την είσοδό του στο Hall of Fame με την Class of 2020, μια από τις κορυφαίες όλων των εποχών αφού περιλαμβάνει τον Κόμπι Μπράιαντ και τον Τιμ Ντάνκαν, συνδυάζοντας 11 πρωταθλήματα, 4 βραβεία MVPs, 5 βραβεία MVP Finals και 48 συμμετοχές σε All-Star Game.

Ο Γκαρνέτ κλήθηκε να σχολιάσει το πέρασμά του από τους Σέλτικς που συνδυάστηκε με την κατάκτηση του πρωταθλήματος το 2008, τονίζοντας χαρακτηριστικά:

«Αυτό το πρωτάθλημα σημαίνει τα πάντα… Όταν έρχεσαι στο ΝΒΑ, θέλεις να κερδίζεις. Η πόλη της Βοστόνης περίμενε κάτι πραγματικά σπουδαίο, για κάτι διαφορετικό. Δεν κοιτάξαμε πίσω… Κερδίσαμε… Ο κόσμος της Βοστόνης είχε ενθουσιαστεί, σε ακολουθούσαν σπίτι σου! Είχαν περάσει σε άλλο επίπεδο… Ήταν κάτι που αγκάλιασα και αποδέχτηκα. Το μόνο για το οποίο μετανιώνω σε αυτή την ιστορία είναι ότι έπρεπε να έλθω νωρίτερα στους Σέλτικς»!

‘My only regret in any of this is that I should have came to Boston a little earlier.’

