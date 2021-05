Τον μάθαμε στη Εuroleague και στη Μακάμπι του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ωστόσο ο Ελάιζα Μπράιαντ ετοιμάζεται να ανοίξει τα φτερά του.

Σύμφωνα με το Sportando, ο 26χρονος γκαρντ θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΝΒΑ και τους Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο, αφήνοντας τους Ισραηλινούς. Τη σεζόν που διανύουμε, ο Μπράιαντ έπαιξε 34 ματς στη Euroleague και μέτρησε 9.8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο. Πέρυσι αναδείχθηκε πρωταθλητής με τη Μακάμπι.

Τα... ελάφια έχουν αυτή τη στιγμή για τη θέση του shooting guard τους Πατ Κόνατον, Ντόντε ΝτιΒιτσέντζο, Σαμ Μέριλ, Μπριν Φορμπς, ενώ μπορεί να παίξει και το Άξελ Τουπάν.

Elijah Bryant is expected to leave Maccabi Tel Aviv now to join the Milwaukee Bucks, source tell @Sportando & @RoiCohen99

— Emiliano Carchia (@Carchia) May 5, 2021