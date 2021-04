ΛεΜπρόν Τζέιμς: Μία rookie κάρτα του έγινε η πιο ακριβή όλων των εποχών! (pic)

Κάποιοι το βλέπουν ως επένδυση. Η πιο πρόσφατη είναι μάλλον και εξαιρετικά... αλμυρή. Ένα κομμάτι χαρτιού, με τη φωτογραφία και την υπογραφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς άλλαξε χέρια. Στο ένα ζευγάρι χεριών βρέθηκε η κάρτα και σε αντάλλαγμα, στο άλλο, κατέληξαν 5.2 εκατομμύρια δολάρια!

Το ποσό ισοφάρισε την κορυφαία πώληση όλων των εποχών, μία κάρτα, από το 1952, του θρύλου του μπέιζμπολ, Μίκι Μαντλ. Στην τρίτη θέση των πιο ακριβών καρτών βρίσκεται ο Λούκα Ντόντσιτς ($4.6 εκ.). Σε αυτή τη λίστα υπάρχει και ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος κατέχει τη 10η θέση, με την κάρτα του να πωλείται έναντι $1.8 εκατομμυρίων!

JUST IN: @PWCCmarketplace says it has sold a LeBron James signed rookie card for $5.2 million, ties sale of 1952 Topps Mickey Mantle for most paid for a trading card https://t.co/a4iDpcWOuE pic.twitter.com/5pPWA8Wmqe

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 26, 2021