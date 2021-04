Απάντηση Κάρι σε Γκριν: «Το καλάθι είναι σαν τη... λίμνη Μέριτ» (vid)

Ο σούπερ σταρ των Ουόριορς είχε 7/14 τρίποντα στη νίκη κόντρα στους Σακραμέντο Κινγκς, με αποτέλεσμα να φτάσει τα 85 τον Απρίλιο και να γίνει... ρέκορντμαν όσον αφορά τα περισσότερα εύστοχα σουτ έξω από τα 7.25 μέτρα σε διάστημα ενός μήνα.

Το γεγονός αυτό δεν πέρασε ασχολίαστο από τον Ντρέιμοντ Γκριν, ο οποίος είπε ότι ο Κάρι βλέπει το καλάθι σαν... ωκεανό! Όμως πώς το βλέπει ο ίδιος ο Κάρι; «Θα επιλέξω τη λίμνη Μέριτ» είπε χαρακτηριστικά ο «Chef Steph» εννοώντας τη λίμνη που βρίσκεται στο Όκλαντ.

Αν μη τι άλλο, ήταν πιο... ταπεινός από τον συμπαίκτη του!

Steph says the rim is the size of Lake Merritt for him right now pic.twitter.com/OM7z4dVBMG

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) April 26, 2021