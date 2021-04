Ένας μικρός θησαυρός. Ένα κομμάτι χαρτί. Η αρχική τιμή του εισιτηρίου του αγώνα ανάμεσα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και στους Σακραμέντο Κινγκς, το 2003 έχει συλλεκτική αξία. Είναι το πρώτο ματς στην καριέρα του ΛεΜπρόν Τζέιμς!

Η αρχική του αξία ήταν $120, αλλά όταν τέθηκε σε δημοπρασία, το τελικό πόσο... τρύπησε το ταβάνι! Ένας συλλέκτης διέθεσε $4.995 για να το αποκτήσει.

Σε εκείνο το ματς, ο ΛεΜπρόν είχε σημειώσει 25 πόντους με 12/20 σουτ και είχε μοιράσει 9 ασίστ. Πάντως, οι Καβαλίερς είχαν γνωρίσει την ήττα με 106-92.

Record price paid this weekend on @ebay for a LeBron Ticketmaster rookie stub: $4,995.

Cost to see LeBron in his debut? $120. pic.twitter.com/82ZxaSJruP

— Darren Rovell (@darrenrovell) April 19, 2021