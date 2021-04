Μπάρκλεϊ: «Υπήρξα φτωχός, πλούσιος, χοντρός, αδύνατος, αλλά οι Κλίπερς πάντα ήταν χάλια» (vid)

Ο «Sir Charles» είναι να μην... πιάσει κάποιον στο στόμα του. Δεν πρόκειται να τον αφήσει ποτέ. Οι Λος Άντζελες Κλίπερς βρίσκονται στο στόχαστρό του. Και όπως φαίνεται θα συνεχίσουν να βρίσκονται για... πολύ καιρό ακόμα.

Στο περιθώριο της εκπομπής «Inside the NBA» ο Μπάρκλεϊ είχε την... ατάκα έτοιμη όταν αναφέρθηκε στην ομάδα του Λος Άντζελες:

«Υπήρξα φτωχός, υπήρξα πλούσιος, ήμουν χοντρός, ήμουν αδύνατος, μεγάλωσα, μπήκα στο Hall Of Fame και ένα πράγμα μπορώ να σου πω: Οι Κλίπερς πάντα ήταν χάλια!» είπε χαρακτηριστικά ο Τσαρλς Μπάρκλεϊ.

Charles Barkley: "I've been poor, I've been rich, I've been fat, I've been skinny, I've been old, I've been in the Hall of Fame and one thing I can always tell you,the Clippers have always sucked" pic.twitter.com/OdTF0YBnuP

— CJ Fogler #BlackLivesMatter (@cjzero) April 9, 2021