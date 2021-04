ΜακΚόνελ: Πρώτος παγκίτης στην ιστορία με 2... 15άρια σε πόντους-ασίστ! (pic)

Ο γκαρντ των Πέισερς παρέδωσε άλλο ένα ρεσιτάλ στις ασίστ και πέτυχε ρεκόρ. Ο ΜακΚόνελ έγινε ο πρώτος παίκτης που μετρά 2 ματς 15+ πόντων και 15+ ασίστ ερχόμενος από τον πάγκο από τη σεζόν 1970-71 μέχρι σήμερα.

Ο Τι Τζέι το είχε ξανακάνει και στις 19 Μάρτη κόντρα στο Μαϊάμι και δείχνει να είναι ένα από τα... κλειδιά της Ιντιάνα τη φετινή σεζόν. Πολύ παρεξηγημένος παίκτης που δίνει πάντα το 100% για την ομάδα του

T.J. McConnell is the 1st player with multiple 15-point, 15-assist games off the bench in a single season since starts were first tracked in 1970-71. He did so tonight and on March 19th at Miami. (h/t @EliasSports) pic.twitter.com/MEoi5cZ8cx

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) April 8, 2021