Καουάι Λέοναρντ: «Θα ανανεώσει με τους Κλίπερς»

Η επιλογή θα είναι στα χέρια του Καουάι Λέοναρντ. Και σύμφωνα με όσα έχει πει, το καλοκαίρι θα ενεργοποιήσει την επιλογή της μη ανανέωσης του συμβολαίου του. Μόνο και μόνο για να υπογράψει ένα νέο με τους Λος Άντζελες Κλίπερς!

Σύμφωνα με το Athletic, οι Κλίπερς γνωρίζουν τις προθέσεις του δύο φορές πρωταθλητή και σε λίγους μήνες - και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου - θα υπογράψει ακόμη ένα μεγάλο συμβόλαιο μαζί τους. Το 2019 είχε βάλει την τζίφρα του στο τριετές συμβόλαιο, έναντι $109 εκατομμυρίων, όντας ελεύθερος.

Και το φετινό καλοκαίρι αναμένεται να αυξήσει και άλλο τις απολαβές του. Για την επόμενη σεζόν (που έχει ο ίδιος την επιλογή ανανέωσης) προβλέπεται να λάβει $36.016.200.

Την άποψη της ιστοσελίδας φαίνεται να συμμερίζονται και οι general manager των αντιπάλων των Κλίπερς, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν έχουν καμία ελπίδα να διεκδικήσουν τον Λέοναρντ, αφού δεν θα φύγει από το Λος Άντζελες.

This summer's Kawhi Leonard sweeps may lack the dramatics of his last turn at free agency. pic.twitter.com/rLxUQAdcOi

— theScore (@theScore) April 7, 2021