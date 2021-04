Πολ: Ο... μάστορας των ασίστ στην εξίσωση με Μάτζικ-Νας-Στόκτον-Κιντ! (pic)

Ο Κρις Πολ βοήθησε τους Σανς να επικρατήσουν των Ρόκετς, δίνοντας άλλο ένα ρεσιτάλ στις ασίστ. O CP3 είχε 11 τελικές πάσες και κατάφερε να φτάσει τα 500 ματς με 10+ πάσες στην καριέρα του.

Με αυτόν τον τρόπο έγινε ο 5ος παίκτης στην ιστορία που πράττει κάτι τέτοιο μετά τους Τζον Στόκτον, Μάτζικ Τζόνσον, Τζέισον Κιντ και Στιβ Νας. Ο Πολ έχει... αλλάξει το Φοίνιξ, το οποίο φέτος έχει βάλει πλώρη για πολύ μεγάλα πράγματα στα playoffs.

