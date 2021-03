Ο γνωστός ηθοποιός και κωμικός των ΗΠΑ, ανάβασε screenshots στα οποία φαίνεται η συνομιλία του (τον περασμένο Δεκέμβρη) με τον Κέβιν Ντουράντ. Σε αυτά τα μηνύματα ο σταρ των Νετς χρησιμοποιεί ομοφοβικά σχόλια κατά του ηθοποιού.

Όλα ξεκίνησαν από το γεγονός πως ο Rapaport σχολίασε μια συνέντευξη του KD μετά το ματς με τους Ουόριορς. «Ο KD έδειξε τα συναισθήματα του στο TNT μετά το ματς. Είναι υπερευαίσθητος για τα πάντα. Μην το κάνεις αυτό σε συνέντευξη», έγραψε ο Rapaport.

Ο KD απάντησε σε αυτό αποκαλώντας τον Rapaport, σκυ@α, σκατ@, ενώ χρησιμοποίησε και άλλες προσβλητικές εκφράσεις.

Πάντως ο Ντουράντ ζήτησε συγγνώμη στο τέλος και μένει να δούμε αν έχει λυθεί το πρόβλημα που έχουν οι 2 τους. Στο παρελθόν ο ηγέτης των Νετς έχει ξεφύγει ορισμένες φορές στα social media, όταν του κάνουν κριτική

I receive threats and disgusting messages DAILY, but never in my wildest dreams did I think @KDTrey5 would be among them. The himself is now threatening me, bringing up my wife and wants to fight. This is supposed to be America’s sweetheart right? #ImDaRealMVP pic.twitter.com/l1VQfGMMRF

— MichaelRapaport (@MichaelRapaport) March 30, 2021